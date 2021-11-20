Ильхам Алиев согласен встретиться с Николом Пашиняном 15 декабря

Азербайджан согласился на предложение ЕС о проведении переговоров Баку-Ереван в рамках саммита "Восточное партнерство" в Брюсселе 15 декабря, сообщает пресс-служба МИД республики.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter заявил, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали согласие на встречу в декабре.

"После телефонных переговоров с президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном принято решение о проведении встречи в декабре в Брюсселе на полях саммита Восточного партнёрства", - написал он.

В дипломатическом ведомстве республики подтвердили данную информацию. Как отметили в пресс-службе, Азербайджан открыт к политическим диалогам и приветствует подобного рода контакты.

"В этой связи азербайджанская сторона дала согласие на предложение президента Совета ЕС организовать встречу лидеров двух стран при посредничестве ЕС в рамках Брюссельского саммита. Позиция Азербайджана в плоскости реалий постконфликтного периода неоднократно озвучивалась главой нашего государства, в том числе на международных платформах. Мы считаем, что Брюссельский саммит и запланированная в этих рамках встреча создадут дополнительные возможности", - говорится в сообщении.