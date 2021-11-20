В Гунибском районе открыли новое футбольное поле

В дагестанском селении Гуниб состоялось торжественное открытие нового мини-футбольное поле, построенное в рамках республиканской госпрограммы развития футбола.

В мероприятии приняли участие врио министра спорта Сажид Сажидов, замглавы ведомства Будун Будунов, руководитель района Мудунгаджи Кадыров.

Отмечается, что на новом поле будут проводиться матчи местной районной футбольной лиги.

В рамках программы развития спорта и подпрограммы развития футбола в районах и городах республики за последние годы было введено в эксплуатацию более 100 мини-полей с искусственным газоном.