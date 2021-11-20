Путин рассказал о зависимости государства от духовности

Президент России Владимир Путин заявил, что, хотя в основе благополучия государства лежат экономические успехи, есть более глубокие вещи - духовное начало.

"Конечно, в основе благополучия страны, развития экономики, повышения обороноспособности и безопасности лежат успехи государства в области экономики. Это базовая вещь, которая не подлежит никакому сомнению. Но есть гораздо более глубокие вещи", - приводит слова Путина РИА Новости.

Он также отметил, что экономика и связанные с ней вопросы зависят "от духовных начал любого общества, которые объединяют общество в единое целое". "Только объединяясь в целое, общество и государство добиваются успехов", - добавил глава государства.