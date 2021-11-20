Несовершеннолетний стал жертвой ДТП в Хуло

В результате падения автомобиля в овраге в грузинской деревне Деканашвилеби Хулойского мунипалитета погиб один и пострадали трое человек.

По словам очевидцев, трагедия произошла ночью.

Отмечается, что погибшим оказался несовершеннолетний. Еще троих пострадавших госпитализировали в клиники Хуло и Батуми.

В настоящее время полиция проводит расследование по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации, повлекшее гибель людей".