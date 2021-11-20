Несовершеннолетний стал жертвой ДТП в Хуло
В результате падения автомобиля в овраге в грузинской деревне Деканашвилеби Хулойского мунипалитета погиб один и пострадали трое человек.
По словам очевидцев, трагедия произошла ночью.
Отмечается, что погибшим оказался несовершеннолетний. Еще троих пострадавших госпитализировали в клиники Хуло и Батуми.
В настоящее время полиция проводит расследование по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации, повлекшее гибель людей".