Так играл на гармони Али из Губы, погибший в 18 лет за освобождение Азербайджана (ВИДЕО)

Ролик, на котором запечатлен играющий на гармони юноша, ставший шехидом во время Отечественной войны Азербайджана в 18 лет, вызвал живой отклик у пользователей социальных сетей.

Как сообщает Азертадж, Али Ибрагимов родился в 2002 году в Губе. После окончания школы в мае 2020 года приступил к воинской службе, с самого начала участвовал в Отечественной войне.

Юноша получил ранение в первый день контрнаступательной операции. Немного оправившись от него, но толком не залечив, он вернулся в строй.

Али Ибрагимов непосредственно участвовал в освобождении сел Талыш и Суговушан. 14 октября он стал шехидом в боях за Суговушан и был похоронен на Аллее шехидов в Губе.

Али Ибрагимов был посмертно награжден медалями "За освобождение Суговушана", "Отважный боец" и "За Родину".

Как вспоминают родители героя, их сын очень любил играть на гармони. "Али был моим первенцем. Когда мы собирались за столом, сын исполнял мне что-нибудь красивое. Он обещал нам вернуться, да, видно, не судьба. В нашем последнем телефонном разговоре я говорила сыну о его незалеченных ранах, а он стоял на своем. Али был очень патриотичным мальчиком. Да упокоит Всевышний души наших шехидов", - сказала его мать Ситара Ибрагимова.