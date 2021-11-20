В результате ДТП в Ереване погиб один человек

Житель Араратской области насмерть сбил человека в Ереване, сообщает shamshyan.com.

Согласно данным сайта криминальной хроники, в 05:30 по местному времени на улице Ханджяна водитель автомобиля Opel столкнулся с мужчиной, который переходил дорогу в неположенном месте. Владелец машины пытался оказать ему помощь, но прибывшая к месту происшествия скорая помощь констатировала смерть потерпевшего.

Полицейскими была установлена личность погибшего, им оказался 60-летний житель Еревана А. Иванов.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.