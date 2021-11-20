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Экс-президент Грузии переведен в отделение интенсивной терапии

Экс-президент Грузии переведен в отделение интенсивной терапии

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили переведен в отделение интенсивной терапии горийского военного госпиталя. Об этом сообщил его врач Николоз Кипшидзе.

"Михаила Саакашвили перевели в отделение интенсивной терапии, после того как ему оказали первичную реанимационную помощь. Также ему сделали несколько тестов. Состояние Саакашвили тяжелое", –цитирует Кипшидзе Sputnik Грузия.

Он подчеркнул, что на месте постоянно будут дежурить реаниматологи из республиканской клиники.

Отмечается, что с экс-главой государства встретятся представители созданного министерством здравоохранения Грузии консилиума. Также его посетит и альтернативная группа врачей, собранная НПО "Центр Эмпатия".

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