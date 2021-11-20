Коронавирусом заразились еще 37,1 тыс россиян

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 37,1 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 37 120 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 405 (6,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 3 239, в Петербурге - 2 637, в Московской области - 1 885. В Крыму новых случаев 886, в Краснодарском крае - 997, в Ставропольском крае - 525, в Дагестане - 186, в Кабардино-Балкарии - 124, в Чечне - 112, в Северной Осетии - 98, в Адыгее - 100, в Карачаево-Черкесии - 88, в Ингушетии - 87.

Суточный прирост составил 0,4%, общее число инфицированных в России достигло 9 294 188 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 36 172 человека, за весь период - 7 992 426 человек.

Умерли за сутки 1 254 пациента с коронавирусом, с начала пандемии – 262 843 человека.