Найденная на свалке жидкость убила двух мужчин на Кубани

В Краснодарском крае двое мужчин скончались после того, как попробовали найденную на свалке неизвестную жидкость, сообщает пресс-служба СКР по региону.

По данным следствия, трое граждан обнаружили на мусорке 5-литровую бутылку с неизвестным внутри веществом и употребили ее.

После этого отравившимся стало плохо и вызвали скорую помощь. Один мужчина погиб на месте, другой скончался в больнице. Находившаяся с ними женщина была госпитализирована.

Отмечается, что по факту инцидента проводится проверка.