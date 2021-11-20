Ушел из жизни актер Валерий Гаркалин

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский.

"Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер", - приводит слова ректора ТАСС.

Напомним, что актер был доставлен в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября с коронавирусом. Из-за ухудшения состояния его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ЭКМО.

Валерий Гаркалин снимался в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Также он работал педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС и был художественным руководителем мастерской.