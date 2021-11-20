Исполнилось 30 лет со дня теракта в небе над Гаракендом

"Мы говорим о неотвратимости наказания, о неотвратимости ответственности… Каждый должен отвечать за свою вину, и каждый виновный должен быть привлечен к уголовной ответственности". Это слова из последнего интервью первого генерального прокурора Азербайджанской Республики Исмета Гаибова, последовательного отстаивавшего верховенство закона над политикой. Ровно 30 лет назад, 20 ноября 1991 года он был убит вместе с другими ключевыми фигурами только что восстановившего независимость Азербайджана. Их смерть стала одним из центральных событий в разгоравшемся нагорно-карабахском конфликте, так как помешала быстрому решению проблемы, к концу осени 1991-го только начавшей перерастать в войну. Организаторы и исполнители этого теракта, открывшего дорогу Карабахской войне, до сих пор не привлечены к ответственности.

В среду 20 ноября 1991 года госсекретарь Азербайджанской Республики Тофиг Исмаилов, глава МВД Магомед Асадов, вице-премьер Зульфи Гаджиев и генпрокурор Исмет Гаибов сели в Агдаме на вертолет Ми-8 внутренних войск МВД СССР с бортовым номером 72. За два дня до этого в Баку поступила просьба из Кремля, от личного помощника Михаила Горбачева, о проведении Совета Безопасности АР в еще не расформированной Нагорно-Карабахской Автономной области (она будет ликвидирована Верховным советом Азербайджана шесть дней спустя). Цель – урегулирование армяно-азербайджанской проблемы, в заседании СБ должны были участвовать посредники из Москвы и представители карабахских сепаратистов.

Поэтому также на этот вертолет сели начальник управления МНБ по НКАО Сергей Иванов, начальник управления внутренних дел НКАО Владимир Ковалев и прокурор НКАО Игорь Плавский и заместитель командующего Закавказским военным округом, военный комендант НКАО Николай Жинкин – то есть все руководство силового блока Карабаха, не связанное с сепаратистами. Вместе с ними за заседание Совета Безопасности отправились депутаты Вагиф Джафаров и Вели Мамедов, завотделом Аппарата президента АР Осман Мирзоев, первый замминистра мелиорации Гурбан Намазалиев, помощник госсекретаря Рафик Мамедов, замминистра внутренних дел Казахстана Санлал Сериков, генерал-майор милиции Михаил Лукашов, полковник-лейтенант Олег Кочерев, работники СМИ Алы Мустафаев, Фахраддин Шахбазов и Ариф Гусейнзаде. Экипаж составили Вячеслав Котов, Геннадий Домов и Дмитрий Яровенко, всего 22 человека.

Поскольку за день до этого произошли столкновения в Ходжавенде, было решено лететь именно туда, чтобы заняться решением проблемы непосредственно на месте событий. От Агдама до Ходжавенда всего 30 км, порядка 20 минут по прямой. Вертолет Ми-8 №72 с важнейшими силовиками Азербайджана взлетел в Агдаме в 13:48. В 14:05 с ним была потеряна связь, он пропал с радаров. Только шесть часов спустя удалось выяснить, что он был обстрелян из пулеметов и сбит ракетой на высоте 300 м в трех километрах от села Гаракенд, расположенного на пути между Агдамом и Ходжавендом.

Те, кто организовал это преступление, по сути, нанесли удар не только по Азербайджану, но по всему региону. И представители центральной азербайджанской власти, и руководители силового блока НКАО, и делегаты от России и Казахстана, убитые в небе над Гаракендом, работали над тем, чтобы урегулировать армяно-азербайджанский конфликт до того, как у сепаратистов и Еревана возникнет возможность превратит его в разрушительную войну, и тем самым остановить социально-политический кризис в Азербайджане. После гибели Тофика Исмаилова, Магомеда Асадова, Зульфи Гаджиева, Исмета Гаибова и других у деструктивных сил, желавших войны Армении с Азербайджаном, оказались развязаны руки.

Уже на следующий день, 21 ноября, в Агдам для расследования преступления прибыл первым заместитель главкома внутренних войск МВД СССР, генерал-майор Вячеслав Пономарев во главе министерской комиссии. В расследовании также участвовали представители Генпрокуратуры и Главной военной прокуратуры СССР. В НКАО заявили, что вертолет налетел на скалу, однако изучение места теракта показало, что фюзеляж вертолета разорван взрывом ракеты, а в корпусе вертолета и телах погибших остались пули крупнокалиберного автоматического огнестрельного оружия.

Уцелевшие "черные ящики" показали, что по вертолету стреляли с земли незаконные вооруженные формирования карабахских сепаратистов. МНБ Азербайджана квалифицировало преступление как теракт. Армения выразила протест, заявив, что имел место несчастный случай, сепаратисты также отрицали свою вину. В Баку начались митинги с требованиями об отставке президента Аяза Муталибова либо наведении порядка в Карабахе.

Спустя очень недолгое время продолжение расследования теракта стало невозможным, поскольку место крушения вертолета было захвачено армией Республики Армения. "Черные ящики" отправили в Москву, однако по пути их целостность была нарушена, часть данных была стерта, однако неизвестно, какая именно. В итоге сегодня, 30 лет спустя, теракт в небе над Гаракендом остается одной из трагических тайн современной истории Азербайджана и одним из поворотных событий на пути к оккупации 20% азербайджанских территорий, продолжавшейся до осени 2020 года.

Отметим, что также сегодня – ровно год со дня, когда был деоккупирован Агдам и Агдамский район Азербайджанской Республики. Это произошло благодаря разгрому армянских оккупационных сил в Отечественной войне Азербайджана, принуждении к миру Еревана и его капитуляции. 30 лет назад военные преступники сделали большой шаг к захвату азербайджанской земли, но год назад они были с нее изгнаны. Так было доказано, что преступления не могут оставаться безнаказанными вечно, а наказание, как говорил Исмет Гаибов, неотвратимо. Мы верим, что однажды будут установлены виновные и в убийстве Гаибова, Исмаилова, Гаджиева, Асадова и других, и они понесут за это злодеяние уголовную ответственность.