Саакашвили доставили в военный госпиталь в Гори

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори, который находится в 80 км от Тбилиси.

Реанимобиль с экс-главой государства беспрепятственно проехал весь путь.

Стоит отметить, что Саакашвили сопровождали личный врач Николоз Кипшидзе, адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили.

"Мы будем присутствовать при помещении Саакашвили в палату", - цитирует Гварамия "Спутник-Грузия".

Напомним, ранее в пятницу Саакашвили согласился на госпитализацию в Гори, в военном медучреждении он намерен прекратить голодовку, начатую 1 октября.