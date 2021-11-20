В Казахстане начали производить топливо для атомных электростанций

10 ноября в Усть-Каменогорске на территории Ульбинского металлургического завода в формате телемоста прошла церемония открытия завода "Ульба-ТВС", в которой приняли участие руководители "Самрук-Қазына", "Казатомпрома", УМЗ, Агентства по атомной энергии Китая, China General Nuclear (CGN), Framatome и акимата Восточно-Казахстанской области, сообщили в Казатомпроме.

На заводе будут выпускать тепловыделяющие сборки (ТВС) – инженерные конструкции, предназначенные для получения тепловой энергии в ядерном реакторе. "Открытие инновационного производства, позволит Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций. Проект является хорошим примером успешной многосторонней кооперации ведущих компаний мира в атомной промышленности. Организация наукоемкого производства открывает новые возможности для нашей страны по дальнейшему развитию сотрудничества с другими государствами в атомной сфере", - сказал председатель правления "Казатомпрома" Мажит Шарипов.

"Ульба-ТВС" – казахстанско-китайское совместное предприятие, учредителями которого являются АО "УМЗ" с долей 51% (дочка "Казатомпрома") и – CGNPC-URC с долей 49% (дочка China General Nuclear Power Corporation). Для производства выбрана передовая технология французской компании Framatome – одного из мировых лидеров в изготовлении тепловыделяющих сборок. Одна ТВС содержит 264 твэла (тепловыделяющих элемента). Твэлы представляют собой длинные металлические стержни, в полость которых помещаются топливные таблетки, которые выпускает АО "УМЗ". Таким образом, новый завод позволит, наряду с собственной деятельностью, "загрузить" мощности Ульбинского металлургического завода.

ТОО "Ульба-ТВС" получило сертификат компании Framatome, который подтверждает, что завод может изготавливать ТВС дизайна AFA 3GTM в объеме 200 тонн по урану в год. Также выполнены все требования компании CGNPC-URC – покупателя ТВС – и получен статус сертифицированного поставщика для ядерной отрасли КНР. Как отметил председатель правления АО "Ульбинский металлургический завод" Сергей Бежецкий, "благодаря сотрудничеству "Казатомпрома" с зарубежными партнерами, Казахстан становится поставщиком интегрированного пакета услуг".

При строительстве завода было использовано высокотехнологичное оборудование производства Китая, Франции, Германии и США. Eurasianet отмечает, что участие США особенно примечательно, поскольку в прошлом году Вашингтон приостановил экспорт радиоактивных материалов, которые могут быть использованы китайской атомной корпорацией из-за опасений, что Пекин наращивает свой ядерный потенциал.

На этой неделе завод тепловыделяющих сборок, ставший символом новой фазы ядерного сотрудничества между Нур-Султаном и Пекином получил первую партию низкообогащенного урана из России. ТВЭЛ, топливное подразделение российского энергетического гиганта Росатом, доставляет сырье на казахско-китайское предприятие. На территории Ульбинского металлургического завода находится Банк низкообогащенного урана, инициатива, которая оценивается $150 млн и поддерживается Международным агентством по атомной энергии. Его цель - накапливать запасы низкообогащенного урана для стран, занимающихся развитием гражданских атомных программ. ”Как государство, где находятся большие объемы ураносодержащего сырья, мы вносим ценный вклад в мирное использование ядерной энергии”, - говорил в 2017 году тогдашний президент страны Нурсултан Назарбаев на церемонии открытия Банка.

Сотрудничество Китая и Казахстана в атомной сфере началось в 2006 году, когда китайская CGNPC вышла на рынок страны и создала с Казатомпромом совместное предприятие ”Семизбай-U”, которое занимается разработкой двух урановых шахт в Казахстане. Минувшим летом CGNPC приобрела за $435 млн 49% активов дочернего предприятия Казатомпрома, занимающегося разработкой еще двух шахт на юге Туркестанской области.

Россия - давний партнер Казахстана по урановым проектом, закрепила свое участие в качестве поставщика для завода. До января прошлого года у Казахстана был миноритарный пакет акций Уральского электрохимического комбината, расположенного на другой стороне границы, в Новоуральске, благодаря своей 50-процентной доли в совместном предприятии с ТВЭЛ. В январе 2020 года Казатомпром продал свои активы, сохранив единственную акцию и гарантированный доступ к производству старейшего завода подобного рода на территории России.

Топливный дивизион Росатома сообщил, что поставки для ТОО ”Ульба-ТВС” будут осуществляться на постоянной основе в рамках коммерческого контракта.

В последний раз АЭС на территории Казахстана работала более двух десятилетий назад. После закрытия электростанции в Актау, предложения о строительстве новой всегда подвергались критике. Отчасти такое отношение обусловлено советской программой создания ядерного оружия.