Азербайджанский автопром наращивает объемы производства

За десять месяцев текущего года на азербайджанских автозаводах было собрано 1862 автомобиля, сообщает Сaspian News. Согласно данным, опубликованным Государственным комитетом статистики Азербайджана, общее производство автомобилей в стране выросло на 24,4%, то есть на 365 единиц за период с января по октябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На заводе в Гяндже в 2021 году был собран 581 трактор, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году. К 1 ноября 2021 года 56 новых тракторов было размещено на складе готовой продукции. Азербайджанские пассажирские автомобили производятся и собираются на заводах в Аджикабульском, Нефтчалинском и Нахичеванском районах.

На компанию ”Азермаш”, крупнейшего производителя автомобилей, приходится большая часть произведенных пассажирских транспортных средств в стране. Завод ”Азермаш”, расположенный в Нефтчалинском промышленном квартале к юго-западу от Баку, сейчас приводит автомобили Khazar в сотрудничестве с крупнейшим иранским производителем, компанией Khordo.

Khazar представлен в двух моделях, SD и LD. Автомобили оснащены ручной коробкой передач, 1,7-литровыми двигателями и соответствуют Евро-5 - наивысшему экологическому стандарту, регулирующему содержание вредных веществ в выхлопных газах, и международным стандартам безопасности автомобилей. SD оснащен 1,7-литровым двигателем мощностью 115 лошадиных сил, мощность двигателя LD - 150 лошадиных сил. Обе модели могут работать как на бензине, так и на сжиженном газе. Стоимость автомобилей колеблется в диапазоне от $8,2 до $11,75 тыс.

С сентября 2021 года ”Азермаш” собирает автомобили и пикапы Chevrolet, а также узбекские автобусы SamAvto. Изначальная мощность завода составляет 5 тыс единиц таких моделей, как Nexia, Cobalt, Damas и Labo и тысячу автобусов SamAvto, в рамках производства которых ”Азермаш” сотрудничает узбекской компанией UzAuto Motors.

”Азермаш” планирует увеличить производство до 10 тыс. автомобилей в ближайшие годы. Продукция будет отправляться на местный и зарубежные рынки. 20% готовых автомобилей будут продаваться в странах СНГ, на Ближнем Востоке и в Африке.

Сейчас гянджинский автомобильный завод собирает девять всемирно известных моделей тракторов ”Беларус”, в том числе и сельскохозяйственные машины. На заводе также производятся краны, мусоровозы и 18 моделей больших, средних и малых грузовиков российской марки ”КАМАЗ” и белорусской ”МАЗ”.