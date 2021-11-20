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Азербайджанский автопром наращивает объемы производства

Азербайджанский автопром наращивает объемы производства

За десять месяцев текущего года на азербайджанских автозаводах было собрано 1862 автомобиля, сообщает Сaspian News.  Согласно данным, опубликованным Государственным комитетом статистики Азербайджана, общее производство автомобилей в стране выросло на 24,4%, то есть на 365 единиц за период с января по октябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На заводе в Гяндже в 2021 году был собран 581 трактор, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году. К 1 ноября 2021 года 56 новых тракторов было размещено на складе готовой продукции. Азербайджанские пассажирские автомобили производятся и собираются на заводах в Аджикабульском, Нефтчалинском и Нахичеванском районах.

На компанию ”Азермаш”, крупнейшего производителя автомобилей, приходится большая часть произведенных пассажирских транспортных средств в стране. Завод ”Азермаш”, расположенный в Нефтчалинском промышленном квартале к юго-западу от Баку, сейчас приводит автомобили Khazar в сотрудничестве с крупнейшим иранским производителем, компанией Khordo.

Khazar представлен в двух моделях, SD и LD. Автомобили оснащены ручной коробкой передач, 1,7-литровыми двигателями и соответствуют Евро-5 - наивысшему экологическому стандарту, регулирующему содержание вредных веществ в выхлопных газах, и международным стандартам безопасности автомобилей. SD оснащен 1,7-литровым двигателем мощностью 115 лошадиных сил, мощность двигателя LD - 150 лошадиных сил. Обе модели могут работать как на бензине, так и на сжиженном газе. Стоимость автомобилей колеблется в диапазоне от $8,2 до $11,75 тыс. 

С сентября 2021 года ”Азермаш” собирает автомобили и пикапы Chevrolet, а также узбекские автобусы SamAvto. Изначальная мощность завода составляет 5 тыс единиц таких моделей, как Nexia, Cobalt, Damas и Labo и тысячу автобусов SamAvto, в рамках производства которых ”Азермаш” сотрудничает узбекской компанией UzAuto Motors.

”Азермаш” планирует увеличить производство до 10 тыс. автомобилей в ближайшие годы. Продукция будет отправляться на местный и зарубежные рынки. 20% готовых автомобилей будут продаваться в странах СНГ, на Ближнем Востоке и в Африке.

Сейчас гянджинский автомобильный завод собирает девять всемирно известных моделей тракторов ”Беларус”, в том числе и сельскохозяйственные машины. На заводе также производятся краны, мусоровозы и 18 моделей больших, средних и малых грузовиков российской марки ”КАМАЗ” и белорусской ”МАЗ”. 

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