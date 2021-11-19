Армения-Азербайджан: пункты мирного заявления, ставшие камнями преткновения

Завершившее войну в Карабахе трехстороннее заявление, подписанное между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, стало поворотным моментом для всего региона, в котором пересекаются различные геополитические интересы. Однако на пути к окончательному урегулированию все еще существуют препятствия, пишет Modern Diplomacy.

Не желая принимать новые реалии и рассматривать практические возможности долгосрочного процветания региона, Армения оттягивает выполнение четвертого и девятого пунктов заявления. Националистические призывы премьер-министра Никола Пашиняна и самоуверенность правительства Армении, поставившие под сомнение возможность мирных переговоров, стали ловушкой для самой Армении. Сторонники двух последних экс-президентов Армении тормозят и блокируют выполнение пунктов трехстороннего заявления.

Согласно его четвертому пункту, миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Но незаконные армянские вооруженные формирования по сей день время от времени пытаются совершить провокации и повлиять на процесс демаркации. После многочисленных случаев стрельбы и провокаций на границе 12 сентября 2021 года Министерство обороны Азербайджана направило официальное письмо в Министерство обороны России и Командование миротворческих сил РФ по поводу незаконного перемещения транспортных средств, перевозящих незаконных армянских солдат, через Лачинский коридор, напоминая о необходимости соблюдения требований.

Есть проблемы и при реализации девятого пункта заявления, в котором делается упор на восстановление всех экономических и транспортных связей в регионе. Исходя из враждебного отношения к Турции и Азербайджану и опасения оказаться в зависимости от двух тюркских государств, правительство Армении стремится помешать открытию Зангезурского коридора, необходимого для соединения Нахчывана с остальным Азербайджаном и Турцией. Не имея возможности адекватно оценить важность коридора и транспортных маршрутов для развития и безопасности региона, Армения препятствует его открытию.

Внутреннее противостояние в армянском правительстве и досрочные парламентские выборы 20 июня существенно повлияли на процесс выполнения пунктов заявление, которое в Армении было воспринято как унизительное. Испорченная репутация премьер-министра Никола Пашиняна после поражения в войне вынудила его продемонстрировать более строгий подход, чтобы снизить риски свержения оппонентами, набравшими в то время популярность. Стоит отметить, что большая часть дезинформации об Азербайджане, распространяемой в СМИ накануне выборов главным оппонентом премьера Робертом Кочаряном, была популярна в областях, где Пашинян не пользовался поддержкой; например, в Зангезурской (Сюникской) области, через территорию которой планируется проложить железные и автомобильные дороги. Призыв армянской диаспоры к отставке Пашиняна также сыграл свою роль.

Тем не менее после победы на июньских выборах риторика Пашиняна в отношении установления мира и стабильности в регионе перешла в более позитивное русло. В своем выступлении на заседании Совета глав государств СНГ 15 октября премьер выразил заинтересованность в построении мирных отношений и разблокировке региональных коммуникаций, хотя в июне он высказал категорическое неприятие этой идеи. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также подтвердил необходимость практических шагов. Аналогичное мнение было высказано и российской стороной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге 28 октября, что Россия "считает правильным придерживаться заявлений и шагов, которые способствуют реализации трехсторонних договоренностей по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе".

В выступлении на Глобальном Бакинском Форуме президент Ильхам Алиев подтвердил миролюбивую позицию Азербайджана и намерение разблокировать все транспортные связи в регионе. Хотя он еще весной подчеркнул необходимость открытия Зангезурского коридора независимо от позиции Армении по этому вопросу, изменение динамики предполагает возможность мирного решения. В отношении того, что процесс демаркации еще не завершен, президент подчеркнул, что со стороны Азербайджана уже поступило предложение начать работу по делимитации и демаркации государственных границ с признанием территориальной целостности обеих стран. Аналогичные тезисы были высказаны Пашиняном, что вызвало слухи о том, что в годовщину заключения соглашения следует ждать определенных сдвигов в этом вопросе. Однако в последнее время число провокаций только выросло.

Неспособность урегулировать конфликт, возникший 30 лет назад, мирным путем в таком геополитически важном регионе ставит под угрозу стабильность и экономическое развитие. Демонстрация жесткого отношения и враждебной политики делает неизбежным новый виток войны, препятствуя планам будущего сотрудничества. Возможно, сближения позиций можно будет в ходе запланированной на декабрь брюссельской встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.