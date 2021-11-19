Саакашивили перевозят в военный госпиталь Гори

Реанимобиль с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили около полуночи выехал с территории тюремной больницы на окраине Тбилиси, и направляется в военный госпиталь города Гори.

Кадры выезжающей из тюрьмы автоколонны показал в прямом эфире грузинский телеканал TV Pirveli.

В госпиталь Саакашвили сопровождают его личный врач Николоз Кипшидзе, медики тюремной больницы, а также его мать Гиули Аласания. В перевозке помимо реанимобиля участвуют машины сотрудников МВД и Специальной пенитенциарной службы Минюста.

В военном госпитале в ожидании Саакашвили установили решетки на окнах палаты, в которой он будет находиться. Госпиталь оцеплен полицией, парковка возле здания освобождена от автомобилей.

Напомним, ранее в пятницу Саакашвили согласился на госпитализацию в Гори, в военном медучреждении он намерен прекратить голодовку, начатую 1 октября.