Студенты возвращаются на дистант в Северной Осетии

Вузы Северной Осетии снова переводятся на "удаленку" - до 1 декабря, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

Соответствующие изменения глава региона Сергей Меняйло внес в свой указ от 23 октября "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции ... на территории РСО-Алания".

"Согласно документу, до 1 декабря будет продлено дистанционное обучение для студентов высших учебных заведений республики", - цитирует сообщение ТАСС.

Заведениям, учредителями которых выступают федеральные органы власти, также дана рекомендация перевести студентов на дистанционное обучение.

Напомним, ранее дистанционное обучение в вузах Северной Осетии было введено на срок до 14 ноября.