Главная » Новости
Азербайджан Иран

В Ессентуках появится первый в СКФО Центр лечебно-верховой езды

В Ессентуках появится первый в СКФО Центр лечебно-верховой езды

В Ессентуках будет построен первый на Северном Кавказе комплекс иппотерапии для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Центр под названием "Целебный Ессентуки", по словам инициаторов его строительства преследует основную цель – максимально расширить географию охвата нуждающихся в помощи ребят. 

Проект предполагает не только строительство нового крытого манежа, но и целого комплекса инфраструктуры: административного здания с кабинетами специалистов, в том числе мануальных терапевтов, раздевалок, душевых, бассейна, гостиницы для иногородних, инклюзивного театра, гончарной мастерской. 

1280 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!