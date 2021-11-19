В Ессентуках появится первый в СКФО Центр лечебно-верховой езды

В Ессентуках будет построен первый на Северном Кавказе комплекс иппотерапии для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Центр под названием "Целебный Ессентуки", по словам инициаторов его строительства преследует основную цель – максимально расширить географию охвата нуждающихся в помощи ребят.

Проект предполагает не только строительство нового крытого манежа, но и целого комплекса инфраструктуры: административного здания с кабинетами специалистов, в том числе мануальных терапевтов, раздевалок, душевых, бассейна, гостиницы для иногородних, инклюзивного театра, гончарной мастерской.