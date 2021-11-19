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Медтовары из Грузии будут поставлять в Европу

Медтовары из Грузии будут поставлять в Европу

Первая грузинская компания по производству медицинских товаров Doctor goods выйдет на европейский рынок.

Компания была создана в 2019 году, она занимается производством хирургических наборов и средства индивидуальной защиты высшего качества, сообщает агентство "Производи в Грузии".

Компания имеет сертификат высшего класса ISO 13 485 и маркировку CE, необходимую для доступа на рынок ЕС.

Контракты со странами Европы удалось подписать на крупнейшей в мире выставке медицинских материалов и оборудования Medica Düsseldorf. Продукция будет поставляться в Германию, Польшу, Литву, Италию, Грецию, Испанию.

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