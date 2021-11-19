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"Манчестер Сити" подписал уроженку Дагестана

Instagram Минспорта РД
Instagram Минспорта РД

Юная дагестанка Самира Шихшабекова стала игроком академии женского футбольного клуба "Манчестер Сити", сообщил общественный деятель Булач Чанкалаев.

Желание серьезно заниматься футболом у нее появилось три года назад когда наблюдала за младшим братом Мурадом, который на тот момент уже тренировался в академии клуба из Англии. Спустя три года 12-летняя Самира стала первой россиянкой в истории "Манчестер Сити".

Девушка играет на позиции форварда. Ее доминирующими навыками тренеры называют сильный удар с обеих ног, скорость и агрессивный стиль игры.

Стоит отметить, что отцом девочки является чемпион мира по смешанным единоборствам Магомед Шихшабеков.

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