"Манчестер Сити" подписал уроженку Дагестана

Юная дагестанка Самира Шихшабекова стала игроком академии женского футбольного клуба "Манчестер Сити", сообщил общественный деятель Булач Чанкалаев.

Желание серьезно заниматься футболом у нее появилось три года назад когда наблюдала за младшим братом Мурадом, который на тот момент уже тренировался в академии клуба из Англии. Спустя три года 12-летняя Самира стала первой россиянкой в истории "Манчестер Сити".

Девушка играет на позиции форварда. Ее доминирующими навыками тренеры называют сильный удар с обеих ног, скорость и агрессивный стиль игры.

Стоит отметить, что отцом девочки является чемпион мира по смешанным единоборствам Магомед Шихшабеков.