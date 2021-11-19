Власти Ростовской области вернутся к "Донскому экспрессу"

Проект "Донской экспресс" не забыт, и в обозримом будущем донские власти рассмотрят возможность его реализации, - рассказал в эфире телеканала "Дон-ТР" донской губернатор Василий Голубев.

"Проект весьма дорогой, но РЖД в своей программе не отказалась от него. Это будущее, и мы не собираемся его откладывать надолго", - рассказал Василий Голубев, подчеркнув: если аэроэкспресс запустят, то только при участии федерального центра и РЖД, передает "АиФ-Ростов".

Напомним, проект подразумевает строительство железнодорожной ветки между Ростовом-на-Дону и аэропортом Платов, которая в перспективе может связать ростовскую воздушную гавань с другими городами агломерации. Стоимость проекта оценивается в 110 млрд рублей. Сейчас добраться в аэропорт из города можно либо через Северный обход Ростова, либо по федеральной трассе М-4 "Дон".