Улица в Грозном будет носить имя погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

Одну из улиц столицы Чечни переименуют в честь погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева, - сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Такое решение было принято после встречи Кадырова с замглавы МЧС РФ Андреем Гуровичем, который прибыл с указом врио главы ведомства Александра Чуприяна о назначении Алихана Цакаева на должность врио начальника ГУ МЧС по Чечне.

"От Алихана Цакаева прозвучало предложение переименовать улицу Лагерную в Грозном, примыкающую к зданию управления МЧС РФ по Чечне, в улицу имени трагически погибшего в сентябре этого года главы МЧС РФ Евгения Зиничева с установкой мемориальной доски. Я одобрил это предложение", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях по защите Арктической зоны, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Посмертно ему было посмертно присвоено звание Героя России.