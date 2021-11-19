Главная » Новости
Азербайджан Иран

Улица в Грозном будет носить имя погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

сайт Кремля
сайт Кремля

Одну из улиц столицы Чечни переименуют в честь погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева, - сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Такое решение было принято после встречи Кадырова с замглавы МЧС РФ Андреем Гуровичем, который прибыл с указом врио главы ведомства Александра Чуприяна о назначении Алихана Цакаева на должность врио начальника ГУ МЧС по Чечне.

"От Алихана Цакаева прозвучало предложение переименовать улицу Лагерную в Грозном, примыкающую к зданию управления МЧС РФ по Чечне, в улицу имени трагически погибшего в сентябре этого года главы МЧС РФ Евгения Зиничева с установкой мемориальной доски. Я одобрил это предложение", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях по защите Арктической зоны, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Посмертно ему было посмертно присвоено звание Героя России.

630 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!