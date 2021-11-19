За три года в КБР заработают около 100 новых "Точек роста"

За последующих три года в Кабардино-Балкарии будет создано около 100 образовательных центров "Точка роста", - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В 2022-2024 годах в республике запланировано создание 98 центров образования "Точка роста", только в следующем году в республике должны заработать 37 из них. Всего в текущем 2021 году количество обучающихся в центрах "Точка роста" превысило 32 тыс детей, а региональная сеть уже охватывает 107 общеобразовательных организаций", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В центрах образования "Точка роста", создающихся в в сельской местности и малых городах региона в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", работают кружки по художественному, техническому и социально-гуманитарному направлениям, - добавили в пресс-службе.