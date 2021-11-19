Один из лидеров "Зенита" решил покинуть клуб

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун решение не продлевать контракт с российским клубом. Об этом сообщил на своей странице в Twitter инсайдер Николо Скира.

По его словам, 26-летний иранец может стать игроком "Лиона". Источник отмечает, что французский клуб подготовил для Азмуна четырехлетний контракт и всерьез рассчитывает на его подписание.

Напомним, срок действующего контракта Азмуна с "Зенитом" истекает летом 2022 года. В сезоне 2020/21 нападающий провел за "Зенит" 24 матча в чемпионате России, отметившись в них 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В нынешнем сезоне Азмун провел 12 матчей за "Зенит", на его счету семь голов и одна голевая передача.