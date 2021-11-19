Житель Кисловодска проиграл в виртуальные игры деньги ошибшейся пенсионерки

Мужчину, укравшего деньги с банковской карты пенсионерки, нашли в Ставропольском крае. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.

В ОМВД по Пятигорску обратилась 72-летняя местная жительница. Она рассказала, что открыла счет в банке на свое имя, ей выдали банковскую карту, на которую она положила более 37 тысяч рублей, которые затем были похищены.

Полицейские выяснили, что при оформлении счета пенсионерка по ошибке назвала неверные данные, и ее карту привязали к номеру телефона неизвестного гражданина.

Стражи порядка установили его личность и местонахождение, а затем доставили 40-летнего жителя города Кисловодска в отдел, где он признался в поступке.

"Установлено, что, когда женщина положила деньги на счет, гражданин получил смс-оповещение о поступлении средств. Осознавая, что он не является клиентом данного банка и денежная сумма поступила к нему ошибочно, он привязал карту заявительницы к виртуальным играм и проиграл деньги", - пояснили в полиции.

Подозреваемый полностью возместил нанесенный материальный ущерб, открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).