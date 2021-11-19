"ЕНД" обещает обойтись без акций протеста в Гори, куда переведут Саакашвили

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" заявила о запрете на проведение акций протеста в Гори, пока там в военном госпитале будет проходить лечение Михаил Саакашвили. Соответствующее заявление сделал ее лидер Ника Мелия.

"Ни один сторонник "Национального движения" не проведет акцию протеста у Горийского госпиталя. Мы взяли на себя ответственность. Если кто-то пойдет туда, можно будет прямо сказать, что это акция - провокационная", - цитирует его Sputnik Грузия.

Тем не менее, обратил внимание Мелия, оппозиция не отказывается от акций на проспекте Руставели, то есть в Тбилиси, и в других городах.

Тем не менее, как сообщают СМИ, на территории военного госпиталя, куда везут Саакашвили, дежурит полиция со спецтехникой.