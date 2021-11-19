Режим повышенной готовности продлили на Кубани

В Краснодарском крае до 18 января 2022 года продлен режим повышенной готовности.

Соответствующее постановление подписал глава края Вениамин Кондратьев. Согласно документу, до 18 января для посещения ряда мероприятий и объектов жителям старше 18 лет необходимо предъявлять справку или QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Также посещение мероприятий возможно при наличии справки о медотводе от вакцинации.

Такие требования действуют для поседения деловых, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских мероприятий; кафе, ресторанов, баров, за исключением обслуживания навынос; официальных физкультурных и спортивных мероприятий; бассейнов, тренажерных и спортивных залов, фитнес-центров; предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных; объектов розничной торговли (кроме магазинов с товарами первой необходимости, аптек и продуктовых магазинов).