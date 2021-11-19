ЕС: Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретятся в Брюсселе в декабре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились провести встречу "на полях" саммита Восточного партнерства, который пройдет в декабре в Брюсселе, такое сообщение опубликовано на сайте Европейского совета.

В нем говорится, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель сегодня провел телефонные переговоры с лидерами Азербайджана и Армении, связанные с обсуждениями, состоявшимися ранее на этой неделе по ситуации в регионе, и с подготовкой саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 15 декабря.

Европейский политик предложил организовать встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе "на полях" саммита.

Главы государств договорились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию в регионе и пути преодоления напряженности для процветания и стабильности на Южном Кавказе.

Кроме того, в сообщении говорится, что в ходе телефонных разговоров президент Азербайджана и премьер-министр Армении договорились создать прямую линию связи на уровне министров обороны, которая станет механизмом предотвращения инцидентов.

На своей странице в Twitter Шарль Мишель написал о достижении договоренности по встрече глав государства. Он также уточнил, что прямая линия между министрами обороны Азербайджана и Армении уже установлена.