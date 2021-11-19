На участке Транскама отремонтируют противолавинную галерею

Работы по капитальному ремонту противолавинной галереи будут завершены в конце 2022 года в Северной Осетии на участке транскавказской автомагистрали, которая соединяет Южную Осетию с Россией.

"На участке Транскама в Северной Осетии капитально отремонтируют противолавинную галерею, работы ведутся по заказу ФКУ Упрдор "Кавказ" с апреля прошлого года и будут завершены в конце 2022 г. С начала работ построили подпорную стену из более 350 свай для укрепления склонов. Металлические гофрированные ячейки высотой от 2 до 7 м заполнили щебнем с послойным уплотнением, а затем закрыли оцинкованными стенами, длина удерживающей конструкции - почти 270 м. Помимо этого, устроили гидроизоляцию из мембраны", - говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор "Кавказ".

Транскам проходит в районе, который отмечается высокой сейсмической активностью - до 9 баллов, также а участке капремонта находится 10 лавинных очагов.