Чиновники попались на особо крупных взятках в Армении

Несколько сотрудников Фонда территориального развития Армении задержаны за получение особо крупных взяток, такое сообщение распространила пресс-служба Антикоррупционного комитета РА.

В ходе расследования было установлено, что руководители отдела по реализации проектов Айк Хачатрян и группы контроля Артур Заргарян сговорились потребовать взятку от главы некой компании, выигравшей тендер по строительству школы.

Заргарян, выполняя указание Хачатряна, в ходе встречи с главой компании потребовал у него более 28 млн драмов (свыше $56 тыс) за "спонсорство" и за готовность замечать недочеты при строительстве.

После подписания соглашения в сентябре нынешнего года глава компании передал Хачатряну первую часть суммы - $5 тыс. 12 ноября, при получении второй части ($4 тыс), Хачатрян и бизнесмен были задержаны, передает Sputnik Армения.

Обвинения предъявлены всем троим мужчинам, еще один человек находится в статусе подозреваемого. Ведется следствие.