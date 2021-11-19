Эксперт рассказал о вреде воды, хранящейся в пластике

Пластиковые бутылки нельзя использовать как многоразовую тару для воды, предупредил генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.

"Мы проводим исследования на содержание в бутилированной воде общего органического углерода – это совокупный показатель наличия органических соединений в воде, которая контактирует с пластиком, – через месяц, через полгода, через год и через 18 месяцев. И видим просто геометрическую прогрессию в увеличении содержания общего органического углерода", - сообщил исследователь в интервью радио Sputnik.

Он пояснил, что каждый месяц контакта воды с пластиком существенно увеличивает концентрацию органических соединений, выделяемых пластиком. "За 18 месяцев этот показатель перекрывает все предельно допустимые концентрации", – рассказал Гончар.

Многократное использование пластиковой бутылки вредно для здоровья, как и долгое хранение воды в пластике, особенно если бутылка стоит на солнце. Кроме того, крайне не рекомендуется заливать в пластик теплую или горячую воду. "Огромная концентрация органических соединений попадает в организм человека, многие из них являются канцерогенами и отравляющими веществами", – констатировал специалист.