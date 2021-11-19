Узбекистан и Россия подписали новую программу экономического сотрудничества до 2026 года

Узбекистан и Россия в пятницу подписали комплексную программу экономического сотрудничества на 2022-2026 годы.

Новая программа сменит действующее соглашение двух стран, уточнили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Документ учитывает необходимость развития экономического сотрудничества с использованием актуальных для постпандемийного периода инструментов, речь идет об электронной торговле, цифровизации экономики, новых энерго- и водосберегающих технологий, совершенствовании миграционной политики.

Новая программа сотрудничества охватывает также сферы торговли, энергетики, транспорта, промышленной кооперации, связи, сельского хозяйства, финансовую, культурную, сферу науки и образования, здравоохранения, туризма, межрегионального сотрудничества.

Главная цель – укрепление и диверсификация торгово-экономических связей на основе взаимных интересов, повышение уровня жизни граждан двух государств.

Документ подписали министр экономического развития РФ Максим Решетников и заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.