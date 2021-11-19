Президенты Киргизии и Татарстана договорились расширять сотрудничество

В Бишкеке состоялась встреча президента Киргизии Садыра Жапарова и главы республики Татарстан Рустама Минниханова.

Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества двух республик в сферах, представляющих взаимный интерес, сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Жапаров в ходе встречи констатировал, что в этом году динамика двусторонних контактов на всех уровнях взаимодействия между Киргизией и Татарстаном вышла на высокий уровень. Минниханов согласился с тем, что в последнее время отмечается активизация двусторонних контактов.

Киргизский лидер предложил рассмотреть возможность инвестирования татарстанских компаний в проекты сферы энергетики и горнодобывающей отрасли. Татарстан всегда открыта к сотрудничеству и для новых проектов, заверил Минниханов. Он также выразил уверенность, что активизация многопланового сотрудничества положительно отразится на развитии двусторонних взаимоотношений в целом.

Также стороны обсудили расширение производственной кооперации, возможности обмена опытом в области цифровизации, экологии, развитие торгово-экономического взаимодействия и взаимного туризма.