Депутаты грузинского парламента перестали голодать

Девять депутатов парламента Грузии, члены оппозиционной фракции "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве", перестали голодать после получения новости о том, что бывший президент Михаил Саакашвили сделает то же самое. Об этом рассказал на брифинге парламентарий Акакий Минашвили.

"Несколько минут назад мы услышали заявление Ники Гварамии - адвоката третьего президента Грузии, в котором очень четко и ясно президент Саакашвили заявил, что согласен перейти в горийский госпиталь и прекратить голодовку", - цитирует его ТАСС.

По словам Минашвили, в связи с этим депутаты, отказавшиеся от еды 14 ноября, также прекращают голодовку.

Ранее сегодня голодовку сняла и депутат от оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария, переставшая принимать пищу 3 ноября, она госпитализирована в больницу для реабилитации.