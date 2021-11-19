Немецкая группа De-Phazz даст концерт в Тбилиси

Группа из Германии De-Phazz (DEstination PHuture of jAZZ-"будущее джаза") выступит на шестом Международном музыкальном фестивале имени Джансуга Кахидзе, который пройдет в Тбилиси 24, 27 и 30 ноября.

Эйсид-джазовый коллектив De-Phazz основан в Хайдельберге в 1997 году, в их музыке объединены эмоциональный соул, насыщенный джаз и релаксационный лаунж.

Фестиваль откроется в Центре Кахидзе 24 ноября концертом грузинской джаз-пианистки и композитора Дини Вирсаладзе, которая выступит вместе со своим бендом – Марико Эбралидзе (вокал), Заза Церцвадзе (ударные инструменты), Давид Джапаридзе (перкуссия), Леван Деискадзе (бас-гитара), Николоз Габадзе (электрогитара). Также на вечере прозвучат как оригинальные композиции Дини Вирсаладзе, так и популярные джаз-произведения.

27 ноября пройдет концерт немецкого ансамбля De-Phazz в сопровождении тбилисского симфонического оркестра, под руководством маэстро Вахтанга Кахидзе.