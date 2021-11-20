Экс-игрок "Анжи" завершил футбольную карьеру

Полузащитник казанского "Рубина" Олег Шатов временно приостановил футбольную карьеру, сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что 31-летний футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

"Олег, спасибо за все и скорейшего возвращения на футбольное поле!" – говорится в сообщении казанцев.

Шатов стал игроком "Рубина" в июле 2020 года, в составе которого провел 25 игр, забил один гол и отдал три результативные передачи. Помимо этого, он защищал цвета "Урала" из Екатеринбурга, махачкалинского "Анжи" и "Зенита".