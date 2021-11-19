Дипломаты из США, России и Китая провели "очень конструктивный" разговор по Ирану

Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли сегодня провел результативный телефонный разговор с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и его китайским коллегой Ма Чжаосюем. Об этом американский дипломат написал на своей странице в Twitter.

Назвав беседу "очень конструктивной", он подчеркнул, что США, Россия и Китай "решительно согласны" с тем, что СВПД по иранской ядерной программе должен быть полностью восстановлен.

"Мы работаем вместе над достижением этого через согласование наших подходов, в то время как мы движемся к седьмому раунду переговоров (по СВПД - ред.)", - цитирует Мэлли "Интерфакс".