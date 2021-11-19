Собянин: интерес к вакцинации в Москве не ослабевает

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еженедельно на прививку от коронавируса записываются порядка 150 тыс горожан.

"Интерес к ней (вакцинации против COVID-19) не ослабевает, достаточно много граждан записываются, где-то за неделю порядка 150 тыс. Это хороший темп, ежедневно прививаются десятки тысяч людей", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Он подчеркнул, что ревакцинация не менее важна. "Необходимо заниматься и ревакцинацией людей, которые сделали первую вакцинацию более чем шесть месяцев тому назад, особенно около года. Мы видим, как падают титры, и защищенность уменьшается. Поэтому очень важно, чтобы защитить себя, сделать ревакцинацию хотя бы "Спутником лайт", - отметил градоначальник.

По сути, ревакцинация - третий компонент иммунизации, она "дает очень хороший результат, устойчивые титры, устойчивые антитела, защиту от коронавируса", рассказал Собянин. Он сообщил, что сам ревакцинировался "Спутником лайт" в июне.