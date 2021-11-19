Родственник бывшего депутата сбил мать с дочерью с Армении

Брат экс-депутата Национального собрания Армении Аракела Мовсисяна, Левон Мовсисян, сбил двух пешеходов в селе Паракар Армавирской области, об аварии пишет Shamshyan.com.

ДТП случилось сегодня перед школой. Примерно в 19:30 Мовсисян, находясь за рулем "ВАЗ-2121", наехал на мать и дочь.

Женщина от полученных травм умерла на месте, девочка с многочисленными ранениями, в крайне тяжелом состоянии была доставлена в медцентр "Астхик", а потом переведена в медцентр "Сурб Аствацамайр".

Водитель явился в отделение полиции Вагаршапата. Ведется следствие.