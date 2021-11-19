В Новороссийске скала обвалилась и убила рабочего

На территории Морского терминала в Новороссийске произошел несчастный случай, скала обвалилась на экскаватор, рабочий, находящийся в машине, погиб.

Рыхлением скалы занималась компания ООО "Велесстрой". Гидромолот был применен для устройства подпорной стенки при строительстве системы измерения количества и показателей качества нефти. Массив скалы откоса обрушился во время работа на экскаватор привлеченной доя работ компании ООО "АвтоСпецСтрой".

Обвал разобрали при помощи спасателей и строительной техники.

"После завершения спасательных работ бригада скорой помощи констатировала факт смерти пострадавшего. На место происшествия были вызваны представители Следственного комитета РФ", – сообщили в пресс-службе компании.