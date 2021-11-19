Стало известно, какие штрафы снизят в Узбекистане

Сенат Узбекистана одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с либерализацией административных взысканий за совершение некоторых правонарушений в транспортной и финансовой сферах".

Согласно документу, сокращаются санкции по пяти административным статьям.

Штрафы станут ниже за неполучение страховых полисов владельцами транспортных средств или за управление просроченным страховым полисом или лицом, не предусмотренным в страховом полисе; перевозку пассажиров без лицензии; нарушение паспортной системы; незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей.

Также водителям в Узбекистане разрешили во время управления транспортным средством использовать девайсы (наушники и другие) чтобы вести переговоры без использования рук, сообщает пресс-служба парламента.

Кроме того, вводится вычет 5 км/ч от скорости, зафиксированной специальными устройствами, измеряющими скорость с учетом допустимой общей погрешности показателей специальных устройств и спидометра.