"Черный" сборщик металлолома погиб на полигоне в Астраханской области

Мужчина погиб при подрыве боеприпаса на полигоне "Ашулук" в Астраханской области, такое сообщение распространило СУ СКР по региону.

"Установлено, что сегодня двое жителей Ахтубинского района незаконно проникли на территорию закрытого военного полигона для сбора металлолома, оставшегося при утилизации боеприпасов", - сказано в нем.

В какой-то момент один из боеприпасов взорвался, осколок ранил одного из мужчин в голову, он умер по дороге в больницу. Его напарник не пострадал.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.