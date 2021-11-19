Министра культуры Крыма арестовали в Москве

Басманный суд Москвы сегодня принял решение о взятии под арест главы Минкультуры Крыма Веры Новосельской, которая обвиняется в получении взятки на 25 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Заслушав доводы сторон, судья удовлетворил ходатайство следователя об аресте чиновницы на два месяца - до 17 января, передает "Интерфакс".

Напомним, Новосельская обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как считает следствие, в 2018 году она, "используя полномочия замещаемой должности", приняла от бенефициара ООО "Меандр" 25 млн рублей взятки, пообещав взамен общее покровительство при строительстве этой компанией Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Вера Новосельская была назначена министерство культуры Крыма в феврале 2014 года.