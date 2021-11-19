Коммунальщики в Москве готовятся к ненастью

В Москве с вечера пятницы городские службы работают в режиме повышенной готовности в ожидании ухудшения погодных условий.

"Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 20 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Утром и в течение дня 20 ноября местами усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - говорится в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Особое внимание уделяется объектам жизнеобеспечения города, а также топливно-энергетического хозяйства, на особом контролем состояние опасных для движения транспорта участков дорог.

"Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", - сообщают в организации.

Проводится непрерывный мониторинг улично-дорожной сети, коммунальщики готовы при необходимости провести противогололедную обработку дорог.