Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал согласие на перевод из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, голодовку он обещает закончить после перевода в госпиталь.

"Он пообещал, что прекратит голодовку и каскад голодовки в стране будет прекращен. Горийский госпиталь полностью оснащен всей материально-технической базой, требующейся пациенту", - сообщила глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, в пятницу посетившая военный госпиталь.

Адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что тот согласился на этапирование из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори.

"Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори, и прекратит голодовку после размещения в клинике. Для нас этот госпиталь неизвестен, несмотря на то что он построен Саакашвили, но знаем что он оснащен высокотехнологично", - сказал адвокат.

В пятницу в Гори для осмотра госпиталя отправятся члены консилиума и независимые медицинские эксперты.

"Протокол восстановления после голодовки должен быть расписан специалистами, и должны быть ежедневные отчеты", - подчеркнул Гварамия.

Напомним, экс-президент Грузи голодает с 1 октября.

Ранее в пятницу президент страны Саломе Зурабишвили приветствовала решение о переводе Саакашвили в военный госпиталь.