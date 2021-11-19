Несколько нелегальных казино ликвидировали во Владикавказе

Во Владикавказе накануне были проведены очередные широкомасштабные рейдовые мероприятия против заведений, где, по оперативной информации, велся незаконный игорный бизнес. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Оперативники посетили одновременно несколько таких казино, расположенных в разных районах города.

"Организаторы криминального бизнеса работали в условиях строгой конспирации - испытать удачу могли только проверенные игроки и исключительно по предварительному телефонному звонку. Кроме того, по периметру на всех зданиях установлены камеры видеонаблюдения", - пояснили в полиции.

На момент облавы в казино были посетители, за деньги принимавшие участие в азартных играх. При обыске были найдены и изъяты около 300 единиц оборудования, с помощью которого и велась незаконная деятельность, в том числе документация с бухгалтерскими записями, а также деньги.

Компьютерная техника передана на экспертизу. Выясняется, сколько организаторы заработали на нелегальных азартных играх.

По всем обнаруженным фактам будут вынесены процессуальные решения.