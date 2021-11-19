Посольство АР в РФ: мир должен призвать Ереван к конструктивным шагам для установления двусторонних отношений с Баку

Международное сообщество должно призвать Ереван прекратить безосновательные претензии к Азербайджану и обязать его реализовать конструктивные шаги для установления двусторонних отношений с Баку. Об этом говорится в комментарии посольства Азербайджана в Москве по поводу последних провокаций армянской стороны на армяно-азербайджанской государственной границе.

В сообщении отмечено, что 16 ноября Армения, прибегнув к военно-политической провокации, попыталась провести широкомасштабную атаку против позиций ВС АР в направлении Лачинского и Кельбаджарского районов на армяно-азербайджанской госгранице. "С целью предотвращения атаки с использованием тяжелой военной и артиллерийской техники армянских ВС, азербайджанской стороной были предприняты адекватные и действенные меры. В результате произошедших столкновений 7 военнослужащих вооруженных сил Азербайджана стали шехидами, 10 человек получили ранения", - напомнили в дипмиссии.

В посольстве пояснили, что эти боестолкновения не являются спонтанным инцидентом - это заранее запланированная и целенаправленная провокация, осуществленная военно-политическим руководством Армении. "Для обострения ситуации была предпринята попытка захвата ряда высот в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов и тем самым достижения военного преимущества", - уточняется в заявлении.

В сообщении указано, что, преследуя цель компенсировать поражение в 44-х дневной войне, Армения начала устраивать последовательные провокации против частей ВС Азербайджана.

Так, 6-7 ноября экс-министр обороны РА совершил незаконный визит на азербайджанские территории, где временно находится российский миротворческий контингент, и допустил ряд поступков подстрекательского и провокационного характера.

Затем, 9 ноября, части ВС РА подвергли обстрелу инженерную технику, принадлежащую азербайджанской армии, в направлении Кельбаджарского района. В тот же день армянская сторона вокруг озера Гарагель Лачинского района попыталась разместить 60 военных на дороге, ведущей к азербайджанским позициям. "В результате мер, предпринятых вооруженными силами Азербайджана, части вооруженных сил Армении были взяты в окружение. Принимая во внимание просьбу российской стороны, Азербайджан, в очередной раз, проявив гуманизм, создал условия для возвращения армянских военнослужащих", - обратили внимание в посольстве.

После этого, 13 ноября, в окрестностях города Шуша армянские террористы осуществили очередной террористический акт против азербайджанских военных, кинув в них гранату, в результате трое военнослужащих были ранены.

В заявлении говорится, что, как видно из всех этих событий, ответственность за эскалацию напряженности в регионе полностью несет военно-политическое руководство Армении, которое одновременно с военной авантюрой на государственной границе продолжает антиазербайджанскую кампанию лжи и очернения на международной арене.

"Азербайджан исходит из того, что международное сообщество должно призвать Армению положить конец безосновательным претензиям к Азербайджану и, в соответствии с нормами и принципами международного права, на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ, обязать Армению предпринять конструктивные шаги для установления двусторонних межгосударственных отношений, в том числе начать процесс делимитации и демаркации государственной границы", - заключили в посольстве.