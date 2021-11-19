Президент Абхазии встретился с кубанскими властями

Состоялась рабочая встреча президента Абхазии Аслана Бжания с вице-губернатором Краснодарского края Александром Власовым.

Стороны обсудили развитие Сухумского отдела Кубанского казачьего войска, который сейчас состоит из 11 первичных обществ с общей численностью 245 казаков.

"Сухумскому отделу важно увеличить численность казаков, которая за последние годы снизилась, в отличие от других отделов войска. Также необходимо уделять внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи, совместному проведению оздоровительной кампании, особенно с учетом благоприятных климатических условий Абхазии. Уверен, что казачество в республике будет развиваться, мы настроены на дальнейшее сотрудничество", – заявил Власов на встрече.

Бжания подтвердил, что в республике с особой симпатией относятся к Кубани.

"Наши отношения носят дружественный характер на протяжении многих десятилетий. Народ Абхазии с благодарностью вспоминает вклад казаков и их бессмертный подвиг, который они совершили на территории Абхазии", – отметил президент.

Казаки Сухумского отдела и Адлерское общество регулярно проводят совместные памятные и военно-патриотические мероприятия.