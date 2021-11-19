Жительнице Избербаша, дети которой погибли в огне, вынесли приговор

В Дагестане вынесен приговор в отношении 31-летней жительницы Избербаша, двое детей которой, оставленные дома без присмотра, погибли при пожаре. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

Еще до трагедии женщина ненадлежащим образом выполняла обязанности по воспитанию своих детей и дважды привлекалась к административной ответственности за это.

В этом году, 25 мая, мать, понимая, что четверо ее малолетних детей не могут долгое время оставаться без присмотра, вышла из квартиры и отправилась на работу.

"В последующем 5-летний сын осужденной с помощью найденной им в квартире зажигалки поджег матрас, расположенный в детской комнате, что привело к пожару. Дети не смогли справиться с возгоранием, своевременно позвать кого-либо на помощь и самостоятельно покинуть квартиру. В результате пожара 3-летняя девочка и 5-летний мальчик скончались на месте, 8-летний и 9-летний мальчики, покидая квартиру через окно, получили тяжелые травмы в результате падения", - уточнили в управлении.

Были открыты уголовные дела по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Суд приговорил обвиняемую к году и 10 месяцам ограничения свободы, ей также надо будет заплатить штраф в размере 20 тыс рублей.

Помимо этого, продолжается расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).