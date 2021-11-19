Зурабишвили приветствовала решение о переводе Саакашвили в военный госпиталь

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что перевод экс-президента Михаила Саакашвили в военный госпиталь в Гори послужит стабильности в стране.

В пятницу министр юстиции Грузии Hати Брегадзе предложил Саакашвили, который продолжает голодовку, перевод из тюремной больницы в военный госпиталь.

"Я приветствую план перевода бывшего президента в горийский военный госпиталь, так как это то место, которое удовлетворяет всем стандартам: как в направлении медицины, так и безопасности", - заявила Зурабишвили.

После того, как Саакашвили получил предложение о переводе в военный госпиталь, парламентарий Элене Хоштария решила прекратить голодовку, начатую 17 дней назад в знак солидарности с Саакашвили. Партия "Лело для Грузии" намерена прекратить бойкот работы парламента, как только экс-президент будет этапирован из тюремной больницы.

Президент Грузии поприветствовала эти решения. "Сегодняшние решения – это шаги вперед, которые успокоят общество и обеспечат стабильность в стране", - отметила Зурабишвили.

Саакашвили пообещал закончить голодовку после того, как его переведут из тюрьмы в госпиталь, сообщила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.